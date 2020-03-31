В Приамурье машины правительства передали врачам и волонтерам

Фото: Правительство Амурской области

Губернатора Приамурья Василий Орлов передал правительственный автопарк врачам и волонтерам, сообщается на сайте правительства региона.

«Автомобили из гаража правительства с сегодняшнего дня развозят медицинские бригады и волонтеров по вызовам граждан», — уточняется в сообщении.

Машины выделяются по заявкам, число которых ежедневно меняется.

«Они нам необходимы для подвоза мобильных бригад на забор материалов у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписки льготных рецептов для пациентов и другой работы по вызовам», — заявила заместитель главврача поликлиники № 3 Ольга Чупрасова. Она объяснила, что количество вызовов увеличилось, и врачи уже не справлялись своими силами.

Правительство также взяло на себя все расходы по содержанию автопарка, дезинфекции и зарплатам водителей.