В Москве выздоровели 45 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19

(Фото: АГН «Москва»)

В Москве за сутки еще 45 человек с ранее подтвержденным диагнозом «коронавирус» выздоровели и выписались из больницы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

«Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших», — отметила она, добавив, что все выписавшиеся чувствуют себя хорошо.

Ракова выразила надежду, что данная позитивная тенденция сохранится и усилится в дальнейшем.

Накануне, 31 марта, власти сообщили о выписке 42 выздоровевших после COVID-19 пациентов.