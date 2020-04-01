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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выздоровели 45 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19

(Фото: АГН «Москва»)

В Москве за сутки еще 45 человек с ранее подтвержденным диагнозом «коронавирус» выздоровели и выписались из больницы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

«Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших», — отметила она, добавив, что все выписавшиеся чувствуют себя хорошо.

Ракова выразила надежду, что данная позитивная тенденция сохранится и усилится в дальнейшем.

Накануне, 31 марта, власти сообщили о выписке 42 выздоровевших после COVID-19 пациентов.

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В Москве больные с коронавирусом поступают в больницу в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционные клинические больницы №1 и 2, госпиталь на Шаболовке, больницы №67 имени Л.А.Ворохобова и №15 имени О.М.Филатова, а также в детскую городскую клиническую больницу имени З.А.Башляевой.

По данным на 31 марта, в России зафиксировали 2337 случаев коронавируса, 22 человека умерли.

Теги: Москва, коронавирус
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