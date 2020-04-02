За сутки из больницы в Коммунарке выписали 33 выздоровевших от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки из инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка выписали 33 человека, излечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, за прошедшие сутки в медицинское учреждение поступили 52 новых пациента. Всего в инфекционной больнице на 2 апреля проходят лечение 325 человек, из них 159 — с подтвержденным диагнозом COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 26 человек, из них семь пациентов на аппарате ИВЛ.

Накануне Проценко сообщил, что за сутки в Коммунарке подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в реанимации тогда составляло 20 человек. Количество подтвержденных случаев коронавируса в больнице с тех пор увеличилось на шесть новых заболевших.

31 марта у Дениса Проценко нашли коронавирус. Главврач заявил, что продолжает работать и дистанционно управлять больницей, изолировавшись в своем кабинете.