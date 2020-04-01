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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших COVID-19 в Подмосковье выросло до 177

Фото: АГН «Москва»

В течение сегодняшнего дня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области увеличилось на 43 и достигло 177. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

«Плохая новость в том, что вирус распространяется и на сегодня у нас 177 заболевших. Хорошая новость в том, что среди них мало тяжелых пациентов и пациентов средней тяжести», — заявил Воробьев в видеообращении.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Глава Подмосковья добавил, что в регионе мобилизована система здравоохранения и сейчас разворачиваются новые инфекционные койки, оснащенные всем необходимым оборудованием.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Московской области заражено 134 человека. При этом, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 17 человек вылечились от коронавирусной инфекции, еще один умер.

Позже власти Подмосковья сообщили, что умер второй больной с COVID-19. 59-летний пациент поступил в больницу с двухсторонней пневмонией. Его состояние осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

Теги: Московская область, коронавирус, Алексей Воробьев
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