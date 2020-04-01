В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области второй пациент с подтвержденным коронавирусом умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

В больницу его госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. «Наряду с этим, больной имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени», — отметили в штабе.

О первом летальном случае в Подмосковье стало известно 30 марта. Умерла 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у которой при поступлении диагностировали двухстороннюю пневмонию. У женщины также был сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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