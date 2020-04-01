Генпрокуратура нашла в Сети новые фейки про коронавирус

Фото: Олег Яковлев / РБК

Пользователи Сети продолжают размещать недостоверную информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, на одном из информационных порталов была опубликована статья «Пермские инсайды: из-за коронавируса — межнациональные стычки», автор которой утверждал, что на территории Пермского края происходят межнациональные конфликты из-за вируса, а силовики изгоняют из региона приезжих предпринимателей.

При этом в местной прокуратуре и полиции сообщили, что никаких конфликтов не регистрировали.

На YouTube Генпрокуратура нашла ролик под названием «Что готовится в Москве?». В нем утверждалось, что эпидемия коронавируса используется для «узурпации власти заинтересованными «олигархическими структурами» и уничтожения неугодных лиц».