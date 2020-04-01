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Пандемия коронавируса ,  
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Генпрокуратура нашла в Сети новые фейки про коронавирус

Фото: Олег Яковлев / РБК

Пользователи Сети продолжают размещать недостоверную информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, на одном из информационных порталов была опубликована статья «Пермские инсайды: из-за коронавируса — межнациональные стычки», автор которой утверждал, что на территории Пермского края происходят межнациональные конфликты из-за вируса, а силовики изгоняют из региона приезжих предпринимателей.

При этом в местной прокуратуре и полиции сообщили, что никаких конфликтов не регистрировали.

На YouTube Генпрокуратура нашла ролик под названием «Что готовится в Москве?». В нем утверждалось, что эпидемия коронавируса используется для «узурпации власти заинтересованными «олигархическими структурами» и уничтожения неугодных лиц».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Сотрудники надзорного органа также нашли в социальных сетях и новостных сайтах информацию, что власти Красноярска намерены перекрыть выезды из города бетонными блоками. При этом, по информации администрации губернатора края, подобных распоряжений не давалось.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к указанным сообщениям, поскольку они представляют собой заведомо недостоверную общественно-значимую информацию.

Кроме того, в пресс-службе московского департамента информационных технологий рассказали «РИА Новости», что будут отправлять в Роскомнадзор данные по фейкам, в которых указана недостоверная информация о принимаемых столичными властями мерах по недопущению распространения коронавируса.

31 марта Госдума одобрила закон, который ужесточает наказание за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Физлиц могут оштрафовать на сумму до 700 тыс. руб. или привлечь к обязательным и исправительным работам. СМИ получат за ложную информацию до 3 млн руб. штрафа, а если информация привела к массовым беспорядкам, смерти или причинению здоровья, максимальный штраф вырастет до 5 млн.

Теги: прокуратура, коронавирус, фейковые новости
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