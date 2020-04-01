В Совфеде назвали способы отследить покидающих дома москвичей

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Власти Москвы могут воспользоваться камерами видеонаблюдения и социальными картами москвичей для проверки соблюдения режима полной самоизоляции, сообщается на сайте комитета Совфеда по социальной политике.

«Человека можно отследить по его проездному билету, например такому, как социальная карта москвича, а также по системе видеонаблюдения в городе», — заявила председатель комитета Инна Святенко.

Она отметила, что власти города ужесточили меры ограничения после того, как москвичи не прислушались к просьбам и не остались дома на прошедших выходных. Для обеспечения режима изоляции правительство использует все технические возможности столицы.

Правительство Москвы в отдельном акте пропишет вид специальных пропусков для передвижения граждан и порядок их выдачи. До его публикации по городу можно перемещаться без спецпропусков, но только в соответствии с правилами предыдущего указа.