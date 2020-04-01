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В Совфеде назвали способы отследить покидающих дома москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы могут воспользоваться камерами видеонаблюдения и социальными картами москвичей для проверки соблюдения режима полной самоизоляции, сообщается на сайте комитета Совфеда по социальной политике.

«Человека можно отследить по его проездному билету, например такому, как социальная карта москвича, а также по системе видеонаблюдения в городе», — заявила председатель комитета Инна Святенко.

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Она отметила, что власти города ужесточили меры ограничения после того, как москвичи не прислушались к просьбам и не остались дома на прошедших выходных. Для обеспечения режима изоляции правительство использует все технические возможности столицы.

Правительство Москвы в отдельном акте пропишет вид специальных пропусков для передвижения граждан и порядок их выдачи. До его публикации по городу можно перемещаться без спецпропусков, но только в соответствии с правилами предыдущего указа.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 29 марта режим полной самоизоляции для всех граждан столицы. С полуночи 30 марта покидать дом можно в том числе для выноса мусора, похода за продуктами и в аптеку, неотложной поездки на работу.

В своем указе Собянин уточнил, что власти развернут в Москве в ближайшую неделю «умную систему контроля» для поддержания режима. Источник РБК сообщил, что для нее используют геолокационные данные смартфонов жителей. Несколько собеседников РБК также заявили, что для того, чтобы выявить нарушения ограничений, видеокамер и системы распознавания лиц будет недостаточно.

В среду глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко уточнил, что со 2 апреля будет доступна полная версия приложения «Социальный мониторинг», предназначенного для контроля соблюдения заразившимися режима самоизоляции. В департаменте также отметили, что приложение не планируется использовать в отношении всех жителей столицы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, карантин, коронавирус
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