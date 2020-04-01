В «Росатоме» сообщили о четырех заболевших коронавирусной инфекцией

Кроме того, впервые случай заражения коронавирусом обнаружили в атомном городе компании, заболел сотрудник Белоярской атомной станции в Свердловской области. Он проходит лечение вместе с женой в Екатеринбурге, все контактировавшие с ним на карантине.

«Росатом» принял меры безопасности, которые должны помешать распространению коронавирусной инфекции. Весь оперативный состав атомной станции, где нашли коронавирус, изолирован, станция продолжает непрерывную работу. Все работники дежурных смен переселены в отдельные профилактории и приезжают на работу на специальном автотранспорте.

Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев выступил с заявлением к атомщикам и жителям атомных городов. Он уточнил, что внутри атомных городов проводится проверка готовности всех медицинских служб, наличия достаточного числа аппаратов ИВЛ и больничных мест. «Росатом» также запросил у ФМБА дополнительные тесты на коронавирус.

19 марта стало известно, что коронавирусом заразилась сотрудница «дочки» предприятия «Росатома» в Санкт-Петербурге. Служащая компании «Турбинные технологии ААЭМ» заболела после отпуска за рубежом.