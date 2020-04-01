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В «Росатоме» сообщили о четырех заболевших коронавирусной инфекцией

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (Фото: strana-rosatom.ru)

Четверо сотрудников российской госкорпорации «Росатом» заболели коронавирусом, говорится в сообщении компании.

«На сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания», — уточняется в сообщении.

Один случай зафиксирован за границей, коронавирус нашли у служащей из Венгрии, сотрудницы компании «Ганс», дочернего предприятия «Атомэнергомаша» (машиностроительный дивизион «Росатома»).

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Двое заболевших находятся в Москве, из них одна сотрудница центрального аппарата концерна.

Кроме того, впервые случай заражения коронавирусом обнаружили в атомном городе компании, заболел сотрудник Белоярской атомной станции в Свердловской области. Он проходит лечение вместе с женой в Екатеринбурге, все контактировавшие с ним на карантине.

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«Росатом» принял меры безопасности, которые должны помешать распространению коронавирусной инфекции. Весь оперативный состав атомной станции, где нашли коронавирус, изолирован, станция продолжает непрерывную работу. Все работники дежурных смен переселены в отдельные профилактории и приезжают на работу на специальном автотранспорте.

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Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев выступил с заявлением к атомщикам и жителям атомных городов. Он уточнил, что внутри атомных городов проводится проверка готовности всех медицинских служб, наличия достаточного числа аппаратов ИВЛ и больничных мест. «Росатом» также запросил у ФМБА дополнительные тесты на коронавирус.

19 марта стало известно, что коронавирусом заразилась сотрудница «дочки» предприятия «Росатома» в Санкт-Петербурге. Служащая компании «Турбинные технологии ААЭМ» заболела после отпуска за рубежом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: «Росатом», коронавирус, ядерная энергетика
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