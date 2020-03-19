Сотрудница «дочки» «Росатома» заразилась коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ» («дочка» «Росатома») обнаружили новый коронавирус. Об этом РБК сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

В «Росатоме» отметили, что она была в отпуске за границей. «Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное», — сказали в пресс-службе.

В госкорпорации отметили, что в офисе компании «Турбинные технологии ААЭМ» провели все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия. Контактировавших с заболевшей сотрудницей поместили на карантин, они работают в удаленном режиме. В «Росатоме» уточнили, что остальные сотрудники продолжают работать в офисе.

Всего в России выявили 199 случаев заражения коронавирусом. Среди них оказались 11 иностранцев и 188 россиян. За сутки в 23 регионах страны подтвердили 52 новых случая. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заболевшие в последние две недели приехали из стран, где ситуация с коронавирусом неблагоприятна.