Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play

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Приложение «Социальный мониторинг» перестало быть доступным по прежней ссылке в Google Play. «Страница не найдена», — говорится в Google Play. В поиске магазина также нельзя найти приложение под названием «Социальный мониторинг».

РБК направил запрос в Google.

Первым на это приложение обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Канал писал, что приложение разработало государственное казенное учреждение мэрии Москвы «Информационный город». По данным канала, оно появилось в магазине приложений 25 марта, и его скачали около 50 раз.

«Нецифровая экономика» сообщала, что оно запрашивало доступ к камере смартфона, памяти, звонкам, показателям датчиков носимых устройств, геолокации и другим данным. Согласно скриншоту, сделанному каналом, в приложении были кнопки вызова экстренной помощи и последних новостей. В «Нецифровой экономике» рассказали, что вторая кнопка вела на сайт столичной мэрии.