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Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Приложение «Социальный мониторинг» перестало быть доступным по прежней ссылке в Google Play. «Страница не найдена», — говорится в Google Play. В поиске магазина также нельзя найти приложение под названием «Социальный мониторинг».

РБК направил запрос в Google.

Первым на это приложение обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Канал писал, что приложение разработало государственное казенное учреждение мэрии Москвы «Информационный город». По данным канала, оно появилось в магазине приложений 25 марта, и его скачали около 50 раз.

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«Нецифровая экономика» сообщала, что оно запрашивало доступ к камере смартфона, памяти, звонкам, показателям датчиков носимых устройств, геолокации и другим данным. Согласно скриншоту, сделанному каналом, в приложении были кнопки вызова экстренной помощи и последних новостей. В «Нецифровой экономике» рассказали, что вторая кнопка вела на сайт столичной мэрии.

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В описании к приложению указывалось, что оно предназначено для «социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации». «Ведомости» сообщали, что пользователи пожаловались на то, что приложение запрашивает доступ почти ко всем функциям смартфонов. По данным газеты, в адресе электронной почты для обратной связи было название Wokka Lokka — приложения, которое отслеживает места пребывания детей.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщал, что заразившиеся коронавирусом пациенты, проходящие лечение дома, будут использовать специальное приложение под названием «Социальный мониторинг». На время карантина власти смогут выдавать другой смартфон, если у пациента нет подобного личного гаджета или он не хочет устанавливать на него приложение. Лысенко заявил, что полная версия будет доступна со 2 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: приложение, Google Play, коронавирус
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