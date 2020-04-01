Мишустин заявил о проведении 36 тыс. тестов на коронавирус в день

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России ежедневно делают 36 тыс. тестов на наличие коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«По этим показателям мы в первой тройке мировых лидеров», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

Мишустин рассказал, что 95 лабораторий Роспотребнадзора за сутки проверяют более 20 тыс. анализов. Он отметил, что с 19 марта тесты пробы стали проверять еще 193 медицинских организаций, которые обрабатывают более 12 тыс. тестов ежедневно.

Помимо этого коммерческие лаборатории проверяют около 2 тыс. анализов в сутки. Премьер заявил, что все исследования проводятся с помощью отечественных тест-систем.