В Мосгордуме сообщили о результатах тестирования депутатов на коронавирус

Алексей Шапошников (Фото: duma.mos.ru)

Результаты всех депутатов Мосгордумы, которые пришли на заседание 1 апреля, оказались отрицательными. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

«У всех результат отрицательный, все находящиеся в зале здоровы», — сказал он, поприветствовав собравшихся.

Он также добавил, что два депутата пропускают заседание из-за плохого самочувствия и все еще ждут результаты анализа на коронавирус. Шапошников попросил присутствующих оставаться в медицинских масках и соблюдать дистанцию.

Ранее анализы на коронавирус сдали члены Совета Федерации. Среди них не нашли заболевших коронавирусной инфекцией. Совфед также сообщил, что сенаторов, которые продолжают участвовать в заседаниях, повторно протестируют на вирус. Членов Совфреда старше 65, не относящихся к руководящему составу, перевели с 26 марта на удаленный режим работы.