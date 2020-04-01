В Москве за сутки подтвердили коронавирус у 29 детей

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за последние сутки у 29 детей подтвердили диагноз «коронавирус». Об этом сообщает оперштаб столицы по борьбе с коронавирусом.

30 марта оперштаб сообщал о 17 подтвержденных за сутки случаях заболевания коронавирусной инфекцией нового типа у детей, 31 марта отдельной статистики по детям оперштаб не публиковал, сообщив только, что из 387 новых случаев «примерно 5% — дети».

Первый случай заболевания COVID-19 в России был подтвержден 11 марта, второй случай — 13 марта у десятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга.

Всего в Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 117 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, 87 случаев — пациенты от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет. Еще 12 новых пациентов с подтвержденным диагнозом старше 80 лет.