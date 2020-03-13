У второго ребенка в России выявили коронавирус

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Среди новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге есть десятилетний ребенок, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает 78.ru.

Беглов также отметил, что всего в Петербурге зафиксировано пять случаев заболевания.

Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три из них — в Санкт-Петербурге. По данным штаба, в последние две недели пациенты посещали страны Европы, в которых зафиксированы вспышки коронавируса. Все зараженные госпитализированы, они находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 увеличилось до 45. Большинство заболевших — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.