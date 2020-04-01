В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России за последние сутки умерли семь человек с коронавирусом. Об этом сообщил РБК оперштаб по борьбе с заболеванием.

«За сутки зарегистрировано семь летальных случаев: Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1», — говорится в сообщении.

Накануне, 31 марта, оперштаб уже сообщал о пяти летальных случаях в Москве. На тот момент общее число умерших в столице составляло 11 человек, в России — 17 человек. Таким образом, с учетом данных по Подмосковью и Псковской области общее число умерших человек с диагностированным коронавирусом в стране возросло до 24.

Все умершие в Москве были пожилыми людьми от 61 до 74 лет с сопутствующими заболеваниями, в том числе кардиосклерозом, гипертонической болезнью, сахарным диабетом.