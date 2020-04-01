Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение во взятке

Вячеслав Вишневский (Фото: Следственный комитет Российской Федерации)

Гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу «Зимней Вишни» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному в Россию на прошлой неделе, предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СК России.

Ранее, 24 марта, Польша выдала Вишневского России. Его объявили в розыск после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Согласно требованиям Минздрава и Роспотребнадзора, после экстрадиции его обследовали и взяли тест на коронавирус.

«После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2013–2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. главе Инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Она, в свою очередь, дала разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ, при строительстве которого допустили нарушения.