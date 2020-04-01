Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Собянин и Белоусов пришли на заседание кабмина в медицинских масках Политика, 12:08 В Чечне умер первый пациент с коронавирусом Общество, 12:07 Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на Covid-19 Общество, 12:02 Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение во взятке Общество, 11:59 ЦБ увеличил продажи валюты на рынке на 20% Финансы, 11:59 Как перевозчики грузов пытаются обелить рынок Pro, 11:56 Жена Малкина объяснила получение хоккеистом паспорта США Спорт, 11:56 Король Таиланда «самоизолировался» в отеле с 20 наложницами Стиль, 11:43 Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play Технологии и медиа, 11:42 В Москве выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 11:37 Бывший президент «Марселя» умер от коронавируса Спорт, 11:32 Renault Duster, Suzuki Jimny, UAZ: проверка на бездорожье Авто, 11:29 Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии Общество, 11:24 Почему родители готовы половину семейного дохода тратить на детский сад Партнерский материал, 11:21
Новости без коронавируса ,  
0 

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение во взятке

Вячеслав Вишневский (Фото: Следственный комитет Российской Федерации)

Гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу «Зимней Вишни» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному в Россию на прошлой неделе, предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СК России.

Ранее, 24 марта, Польша выдала Вишневского России. Его объявили в розыск после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Согласно требованиям Минздрава и Роспотребнадзора, после экстрадиции его обследовали и взяли тест на коронавирус.

«После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки)», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура направила в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне»
Общество

Следствие считает, что в 2013–2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. главе Инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Она, в свою очередь, дала разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ, при строительстве которого допустили нарушения.

В марте 2019 года бизнесмена задержали в Польше. В июле того года Окружной суд Варшавы постановил экстрадировать его в Россию.

Крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Теги: взятка, обвинение, ТРЦ, совладелец
Материалы по теме
В Москве задержали помощника прокурора по подозрению в получении взятки
Общество
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
Общество
СК задержал сотрудника ГБУ «Жилищник» по подозрению в получении взятки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter