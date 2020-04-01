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Пандемия коронавируса ,  
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В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

Фото: Daniel Carde / Getty Images

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.

Подтверждение наличия вируса пришло из противочумного центра Роспотребнадзора в Москве. Заболевших изолировали, они находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им помощь. Контактировавшие с заболевшими также находятся под медицинским наблюдением.

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram сообщил, что подписал указ о введении в республике режима самоизоляции. Он попросил жителей региона не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать рекомендации врачей.

«Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами», — сказал он.

По его словам, сейчас важнее всего не допустить распространения инфекции. Битаров отметил, что самоизоляция — это «наиболее надежный способ защититься».

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По данным на 31 марта, в России зарегистрировали 2337 случаев заражения новым коронавирусом, 17 человек умерли. Однако впоследствии столичный оперштаб сообщил, что в Москве скончались еще пятеро зараженных. Им было от 61 года до 74 лет. В оперштабе отметили, что пациенты имели сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет и кардиосклероз.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Северная Осетия, коронавирус
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