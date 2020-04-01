В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

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В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.

Подтверждение наличия вируса пришло из противочумного центра Роспотребнадзора в Москве. Заболевших изолировали, они находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им помощь. Контактировавшие с заболевшими также находятся под медицинским наблюдением.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram сообщил, что подписал указ о введении в республике режима самоизоляции. Он попросил жителей региона не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать рекомендации врачей.

«Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами», — сказал он.