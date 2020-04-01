Дипломат сообщил о вывозе из Индии более 1 тыс. россиян

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Более 1 тыс. россиян были вывезены из Индии на четырех самолетах российских авиакомпаний в период с 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посла России в Индии Николая Кудашева.

По его словам, накануне в Москву вылетел рейс «Аэрофлота» с 406 пассажирами на борту. Дипломат отметил, что это второй рейс авиакомпании, который отправился из Дели. Первый рейс вылетел 25 марта.

Ранее о возникших проблемах с возвращением в Россию сообщили российские туристы, находящиеся в Таиланде.

По информации Росавиации на 27 марта, в Таиланде находятся более 17 тыс. россиян, которые застряли в стране из-за введенных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Большая часть российских туристов из Таиланда должна вернуться домой 1 апреля.

Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, в первую очередь в Россию на вывозных самолетах из других стран планируется доставить россиян, оказавшихся за границей после 1 января 2020 года.