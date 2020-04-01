Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Subaru объявила о приостановке работы завода в Японии из-за коронавируса Бизнес, 08:52 «Одумайтесь! Вы загубите бизнес!»: как судиться во время карантина Pro, 08:51 Ретейлеры зафиксировали рост спроса на роутеры и модемы в России Общество, 08:30 В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом Общество, 08:06 Ростуризм предложил отложить ввод электронных путевок и сбор с туристов Бизнес, 08:01 Как курс рубля и пандемия ставят под угрозу сельское хозяйство Pro, 07:55 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:51 Дипломат сообщил о вывозе из Индии более 1 тыс. россиян Общество, 07:39 СМИ узнали о возможном противодействии разработке «Сколково» коронавирусу Общество, 07:24 При пожаре в Хакасии погиб ребенок Общество, 07:08 Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам Финансы, 07:00 Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам Финансы, 06:02 Самолет AZUR Аir вылетел за находящимися в Бразилии и Перу россиянами Общество, 06:01 СМИ сообщили об отказе Xerox приобрести компанию HP Технологии и медиа, 05:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дипломат сообщил о вывозе из Индии более 1 тыс. россиян

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Более 1 тыс. россиян были вывезены из Индии на четырех самолетах российских авиакомпаний в период с 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посла России в Индии Николая Кудашева.

По его словам, накануне в Москву вылетел рейс «Аэрофлота» с 406 пассажирами на борту. Дипломат отметил, что это второй рейс авиакомпании, который отправился из Дели. Первый рейс вылетел 25 марта.

Проблемы с возвращением российских туристов домой. Что важно знать
Бизнес

Ранее о возникших проблемах с возвращением в Россию сообщили российские туристы, находящиеся в Таиланде.

По информации Росавиации на 27 марта, в Таиланде находятся более 17 тыс. россиян, которые застряли в стране из-за введенных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Большая часть российских туристов из Таиланда должна вернуться домой 1 апреля.

Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, в первую очередь в Россию на вывозных самолетах из других стран планируется доставить россиян, оказавшихся за границей после 1 января 2020 года.

Теги: Индия, коронавирус, россияне
Материалы по теме
В Перу 12 человек погибли после лобового столкновения двух автобусов
Общество
Росавиация сообщила о трудностях вывоза граждан трех стран СНГ из Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter