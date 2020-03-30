Росавиация назвала категорию россиян за рубежом для приоритетного вывоза

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В первую очередь в Россию на вывозных рейсах из других стран будут доставлять тех россиян, которые оказались за границей после 1 января 2020 года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

«А те, кто давно находятся в стране пребывания: на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в России, то это будет следующий приоритет», — отметил Нерадько на брифинге в понедельник 30 марта (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Росавиации отметил, что наиболее нуждающихся в вывозе граждан России и стран СНГ из других стран уже эвакуировали.

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