Пандемия коронавируса , 30 мар, 14:03
0
Росавиация назвала категорию россиян за рубежом для приоритетного вывоза
В первую очередь в Россию на вывозных рейсах из других стран будут доставлять тех россиян, которые оказались за границей после 1 января 2020 года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
«А те, кто давно находятся в стране пребывания: на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в России, то это будет следующий приоритет», — отметил Нерадько на брифинге в понедельник 30 марта (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Росавиации отметил, что наиболее нуждающихся в вывозе граждан России и стран СНГ из других стран уже эвакуировали.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.