Самолет Azur Аir вылетел за находящимися в Бразилии и Перу россиянами

Самолет авиакомпании Azur Аir вылетел из Москвы в Бразилию и Перу, чтобы доставить домой россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, поступившем в распоряжение РБК.

«Сегодня авиакомпания направила свое самое вместительное воздушное судно Boeing 777-300ER в Латинскую Америку, чтобы доставить на родину находящихся в Бразилии и Перу граждан России», — говорится в сообщении.

Сначала лайнер сделает посадку в Рио-де-Жанейро, где на борт примет часть пассажиров, а затем он направится в Лиму, откуда лайнер выполнит беспосадочный рейс до Москвы.

В общей сложности авиакомпания рассчитывает вывезти из Латинской Америки до 500 россиян. Обратно рейс вернется 3 апреля в 08:30 мск.