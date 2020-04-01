Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом

Власти Дагестана ввели ограничения на передвижение для жителей республики в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев, документ опубликован на сайте главы правительства.

Граждан обязали не покидать места проживания (пребывания) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Выхоить из дома можно будет в случаях необходимости обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, а также для следования к месту работы, если она не приостановлена.

Также гражданам разрешено выходить в магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания. Ограничения не распространяются на граждан, имеющих специальные пропуска, которые будут выдаваться в порядке, установленном правительством республики.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану по состоянию на 31 марта, на территории республики зарегистрировано 13 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Предварительно вирус диагностирован у 28 человек. За неделю обследование на наличие вируса прошли 1232 человек.

В России количество зараженных коронавирусом достигло 2337 человек. Количество умерших по стране составляет 17 человек, 11 из них — в Москве.