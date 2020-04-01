Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом Общество, 01:14 ВОЗ исключила «европейский» сценарий пандемии в России Общество, 01:00 В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина Общество, 00:51 ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса Общество, 00:43 В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом Общество, 00:29 Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Экономика, 00:09 Что изменится в российских законах в апреле 2020 года Общество, 00:00 Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Финансы, 00:00 Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие Бизнес, 00:00 Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Политика, 00:00 В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом Общество, 31 мар, 23:31 Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс Общество, 31 мар, 23:29 Сыгравший майора Эматта в «Звездных войнах» актер умер от коронавируса Общество, 31 мар, 23:23 Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек Общество, 31 мар, 23:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом

Власти Дагестана ввели ограничения на передвижение для жителей республики в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев, документ опубликован на сайте главы правительства.

Граждан обязали не покидать места проживания (пребывания) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Выхоить из дома можно будет в случаях необходимости обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, а также для следования к месту работы, если она не приостановлена.

Также гражданам разрешено выходить в магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания. Ограничения не распространяются на граждан, имеющих специальные пропуска, которые будут выдаваться в порядке, установленном правительством республики.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану по состоянию на 31 марта, на территории республики зарегистрировано 13 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Предварительно вирус диагностирован у 28 человек. За неделю обследование на наличие вируса прошли 1232 человек.

Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В России количество зараженных коронавирусом достигло 2337 человек. Количество умерших по стране составляет 17 человек, 11 из них — в Москве.

Теги: Дагестан, коронавирус
Материалы по теме
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Общество
В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter