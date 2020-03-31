Генпрокуратура проверит соблюдение аэропортами эпидемиологических норм
Генеральная прокуратура начнет проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки пройдут в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и затронут в том числе и терминалы бизнес-авиации.
Роспотребнадзор, mos.ru
«В ходе проверки будет дана оценка полноты реализации операторами аэропортов, перевозчиками и уполномоченными органами противоэпидемических мероприятий в аэропортах и воздушных пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении.
24 марта Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о помощи в связи с пандемией коронавируса. В частности, у правительства попросили снижения долговой нагрузки, которая образовалась из-за спада пассажиропотока.