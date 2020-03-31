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У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

Судно «Норильский никель» (Фото: Tom Thiel / Wikimedia Commons)

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Норникеля», поступившем в РБК.

Положительный диагноз подтвердился у механика судна «Норильский никель». 25 марта, когда судно находилось в Архангельске, мужчине позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что он ехал в поезде с потенциальным переносчиком болезни.

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В этот же день члена экипажа корабля доставили в больницу, где тест на коронавирус дал положительный результат. В итоге весь экипаж судна поместили в обсерватор, их самочувствие хорошее.

В компании заявили, что ждут результатов анализа остальных моряков и готовы оказывать помощь в лечении при необходимости. Судно «Норильский никель» было продезинфицировано, экипаж на нем заменили. Роспотребнадзор выдал разрешение на отход корабля в рейс, и он отправился в порт назначения Дудинка.

Ранее, 27 марта, коронавирусную инфекцию COVID-19 предварительно диагностировали сотруднику «Северстали». Мужчина вместе с супругой приехал из Москвы в командировку в Череповец, где расположен металлургический комбинат компании.

В «Северстали» отметили, что заболевший сотрудник не контактировал напрямую с производственным персоналом и изолирован медиками. Круг его контактов установили, они сдают анализы на коронавирус.

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Теги: заражение, «Норникель», коронавирус
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