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Сотрудница «Газпрома» заразилась коронавирусом

Фото: media.gazprom-neft.ru

Одна из сотрудниц «Газпрома» заразилась коронавирусом, сообщил РБК представитель компании.

«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат», — сообщили РБК в управлении информации компании.

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В «Газпроме» пояснили, что заболевший сотрудник чувствует себя удовлетворительно. «Принимаются все необходимые меры, в том числе связанные с установлением круга контактировавших с ним», — добавили в компании.

По словам источника РБК, заболевшая обнаружена в департаменте 645, который отвечает за капитальный ремонт. Собеседник РБК отметил, что сейчас большинство сотрудников работают удаленно.

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала
Бизнес

Днем 27 марта «Газпром» объявил, что из-за распространения коронавируса изолирована часть месторождений на Ямале, в том числе одно из крупнейших в России — Бованенковское. 26 марта там пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром», которые контактировали с заболевшим. На месторождениях прекратили смену персонала, для находящихся там сотрудников вахту продлили по меньшей мере до середины мая. Добыча ведется в штатном режиме.

Теги: «Газпром», коронавирус
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