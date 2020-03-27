Сотрудница «Газпрома» заразилась коронавирусом

Фото: media.gazprom-neft.ru

Одна из сотрудниц «Газпрома» заразилась коронавирусом, сообщил РБК представитель компании.

«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат», — сообщили РБК в управлении информации компании.

В «Газпроме» пояснили, что заболевший сотрудник чувствует себя удовлетворительно. «Принимаются все необходимые меры, в том числе связанные с установлением круга контактировавших с ним», — добавили в компании.

По словам источника РБК, заболевшая обнаружена в департаменте 645, который отвечает за капитальный ремонт. Собеседник РБК отметил, что сейчас большинство сотрудников работают удаленно.