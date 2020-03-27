У сотрудника «Северстали» заподозрили коронавирус
В металлургической компании «Северсталь» Алексея Мордашова заявили, что у сотрудника компании в Череповце предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
«Определен предварительный диагноз у нашего сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус», — говорится в сообщении.
В Череповец, где расположен главный актив «Северстали» — Череповецкий металлургический комбинат, он приехал из Москвы в командировку.
Роспотребнадзор, mos.ru
В компании отметили, что сотрудник изолирован, ему оказывают медпомощь. Круг людей, с которыми он контактировал, определили, им проводят тестирование. Отмечается, что заболевший сотрудник напрямую не контактировал с производственным персоналом.