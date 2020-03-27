У сотрудника «Северстали» заподозрили коронавирус

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В металлургической компании «Северсталь» Алексея Мордашова заявили, что у сотрудника компании в Череповце предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

«Определен предварительный диагноз у нашего сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

В Череповец, где расположен главный актив «Северстали» — Череповецкий металлургический комбинат, он приехал из Москвы в командировку.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

В компании отметили, что сотрудник изолирован, ему оказывают медпомощь. Круг людей, с которыми он контактировал, определили, им проводят тестирование. Отмечается, что заболевший сотрудник напрямую не контактировал с производственным персоналом.