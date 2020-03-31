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Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Фото: Ddp Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт. Об этом говорится на сайте конкурса.

«К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение». Вместо этого мы намерены объединить Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая», — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light будет длиться около двух часов, его трансляцию проведут в том числе и на YouTube. На шоу выступит 41 участник 2020 года, а также конкурсанты прошлых лет.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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18 марта организаторы «Евровидения» сообщили об отмене конкурса, который в 2020 году должен был пройти в Роттердаме. Решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.

В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что рассмотрели несколько вариантов проведения конкурса в других форматах, а также его возможный перенос на более поздний срок. Однако неопределенная ситуация с вирусом в Европе вынудили отменить музыкальное состязание в этом году.

Позже EBU сообщил, что страны — участницы «Евровидения-2021» смогут выбрать нового исполнителя для конкурса или же оставить прежнего. При этом музыканты в соответствии с правилами обязаны представить новую песню.

Россию на конкурсе должна была представлять поп-панк-рэйв-группа Little Big с композицией Uno. Клип на эту песню стал самым популярным среди всех других участников «Евровидения».

Теги: концерт, «Евровидение», коронавирус
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