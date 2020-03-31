Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт. Об этом говорится на сайте конкурса.
«К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение». Вместо этого мы намерены объединить Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая», — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.
Шоу Eurovision: Europe Shine A Light будет длиться около двух часов, его трансляцию проведут в том числе и на YouTube. На шоу выступит 41 участник 2020 года, а также конкурсанты прошлых лет.
Роспотребнадзор, mos.ru
18 марта организаторы «Евровидения» сообщили об отмене конкурса, который в 2020 году должен был пройти в Роттердаме. Решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.