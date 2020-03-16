Минэкономразвития предложило усилить контроль за операторами техосмотра

Новые правила уже направлены в правительство. Участники рынка смогут обжаловать решения Российского союза автостраховщиков в комиссии, куда войдут представители разных ведомств

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России изменятся правила контроля работы операторов техосмотра, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Минэкономразвития, где разработали соответствующий проект постановления. Подготовка документа предусмотрена новой редакцией закона о ТО, который вступает в силу 8 июня, он уже направлен в правительство.

В проекте обозначены формы проверок, права и обязанности Российского союза автостраховщиков (РСА). Его обяжут проверять требования к техническим экспертам, контролировать работу информационных систем, проводить проверки операторов и в случае нарушений лишать их аккредитации. Основанием для проверки оператора техосмотра станет «информация о нарушении требований», которая поступила от органов местного самоуправления, граждан, СМИ и юридических лиц.

Согласно документу у участников рынка появится возможность обжаловать решение союза в комиссии по апелляциям. В ее состав войдут представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минтранса, МВД, РСА и общественных организаций. Она займется разрешением спорных вопросов между операторами и проверяющими, пояснил собеседник издания. При этом он заверил, что цены на услуги операторов не вырастут.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефимов заявил «Коммерсанту», что организация не поддерживает итоговый вариант проекта. Он пояснил, что закон о ТО не предусматривает создание апелляционной комиссии для обжалований решений РСА. По его словам, подобные вопросы можно решать в суде либо через Центробанк. Операторы ТО, напротив, одобрили идею, пишет газета.