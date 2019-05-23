Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Обязательная фотофиксация, по мнению депутатов, позволит исключить оформление «серых» диагностических карт, которые выдаются без фактического проведения техосмотра автомобиля. «Чтобы избежать подделок, диагностические карты будут оформлять только в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», — подчеркивается в сообщении. Также отмечается, что контролировать ситуацию с техосмотром будут МВД и Российский союз автостраховщиков.

Законопроект был принят во втором чтении в середине мая. Изначально документ также предполагал обязательную видеофиксацию техосмотра, однако это требование исключили в середине апреля. Усилить контроль за техническим осмотром автомобилей ранее поручал президент Владимир Путин.