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Вильфанд назвал сроки возвращения 20-градусного тепла Россию

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Теплая погода с температурой воздуха выше 20 градусов установится в России в июне—июле, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В умеренных широтах европейской территории России в июне температура днем становится выше 20 градусов. В июле средняя дневная температура — плюс 23–25 градусов. Аналогичная ситуация на юге азиатской территории страны — в Сибири, в Забайкалье. Уже в июне у них температура повышается до 25 градусов», — рассказал эксперт.

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Однако, по его словам, отдельные теплые дни с температурой выше 20 градусов были в на юге России уже в начале марта. «В начале марта в Краснодаре уже было плюс 23 градуса, в Майкопе — плюс 26 градусов, в Симферополе — около плюс 25 грудусов», — отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре москвичей предупредили о резком похолодании. Вновь потеплеет в столичном регионе к концу недели.

Теги: погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, потепление, новости РБК
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