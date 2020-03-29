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Синоптик предупредил о морозе к полуночи в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В ближайшие часы в столице ожидается резкое похолодание, а в полночь температура перейдет отметку ноль градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Что значит неожиданно изменится погода? Прям как кирпич упадет», — сказал Вильфанд. По его словам, еще в 21.00 в столице будет от плюс 8 до 10 градусов, но ночью температура будет резко понижаться.

«Затем днем снижение продолжится», — сообщил Вильфанд, уточнив, что вечером в понедельник 30 марта температурное значение приблизится к минус 4 градусам.

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29 марта в Москве был установлен очередной температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до плюс 17,4 градуса, что почти на градус превысило предыдущий рекорд 2007 года.

Теги: Москва, погода
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