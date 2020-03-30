Вильфанд назвал несерьезными разговоры о связи погоды с пандемией

Роман Вильфанд (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Для того, чтобы говорить о прямой зависимости распространения коронавируса от погоды, необходимы доказательства, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он не исключает, что такая взаимосвязь возможна, однако указывает, что это необходимо подтверждать научными методами.

«Когда исследования будут проведены, будет показано, что связь существует, либо он разлагается в солнечных лучах коротковолновых, да, тогда можно будет просто ставить задачи научные. А пока слушать досужие разговоры «верю-не верю» — несерьезно», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что сейчас никто не знает, как погода влияет на распространение. «Это может быть прямая связь, может быть опосредованная. Нужно же проводить эксперименты, нужно понять природу, физиологию, развитие этого коронавируса. Это [зависимость распространения вируса от погоды] может быть, но это нужно доказать», — подчеркнул эксперт.

В разговоре с ТАСС Вильфанд также напомнил об активности пандемии и в жарких странах, таких как Таиланд, Турция, Израиль, Сирия.

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