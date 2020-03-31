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Новости без коронавируса ,  
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Вильфанд пообещал потепление в Москве к концу недели

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В конце этой недели в Москве потеплеет до плюс 10 градусов и выше, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К концу недели дневные температуры тоже будут двузначные, но со знаком «плюс» — плюс 10–11 градусов», — рассказал Вильфанд.

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 29 марта, достигла рекордной отметки в плюс 17,4 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2007 году и составил плюс 16,5 градуса.

Однако уже на свежующий день в столице резко похолодало, выпал мокрый снег. Позднее МЧС продлило предупреждение о ветре и метели в столице до шести вечера 31 марта.

До этого времени в Москве прогнозируют снег, порывистый ветер и гололедицу. Водителям рекомендуется снизить скорость и сохранять дистанцию с другими автомобилями, а пешеходам держаться подальше от рекламных щитов и не укрываться под деревьями.

Теги: Москва, погода, новости РБК
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