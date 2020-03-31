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Пандемия коронавируса ,  
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Число россиян под медицинским наблюдением превысило 200 тыс. человек

Фото: АГН «Москва»

В России под медицинским наблюдением из-за подозрений на новый коронавирус после возвращения из неблагополучных по распространению заболевания стран находятся 201 623 человека, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно», — уточняется в сообщении.

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Сотрудники всех пунктов пропуска на границах России проверяют прибывающих из небезопасных регионов с помощью тепловизионного оборудования. По данным ведомства, за период с 31 декабря по 30 марта досмотрели всего более 5 млн человек, из которых у 535 обнаружили признаки инфекционных болезней. Анализ на коронавирусную инфекцию Роспотребнадзор проводит с помощью тест-системы, разработанной государственным центром вирусологии «Вектор».

Число людей, которых поместили под наблюдение в заболевании коронавирусной инфекцией после поездки за границу, увеличилось за последние сутки на 7 270 человек. На 29 марта под медицинским наблюдением было 194 353 человека.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, заболевшие
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