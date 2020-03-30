Власти раскрыли число россиян под наблюдением из-за COVID-19 за 3 месяца

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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в целом по России за три месяца 2020 года находились 292 877 человек, сообщает Роспотребнадзор.

По состоянию на 29 марта под наблюдением медиков остаются 194 353 человека. «Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — сообщает Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По данным ведомства, на сегодняшний день проведено 343 523 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, в том числе среди людей, прибывших из стран с неблагополучный эпидемиологической обстановкой.

В России количество зараженных коронавирусом, по данным на 30 марта, превысило 1,8 тыс. человек. Уже выздоровели 66 заболевших. Жертвами инфекции стали девять заразившихся.