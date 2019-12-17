Тимошенко предсказала Украине африканский голод из-за закона о земле

Украину ожидает голод, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112. Украина».

По словам Тимошенко, если закон будет принят, сельскохозяйственные земли Украины окажутся у транснациональных корпораций. «Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения», — отметила она.

В качестве примера Тимошенко привела ситуацию на Мадагаскаре. Там, по ее словам, сельхозземли продали транснациональным корпорациям, в результате в стране начался голод.

Политик также высказала опасение, что такое положение дел скажется на чистоте сельскохозяйственных продуктов. По ее словам, крупные корпорации будут использовать большое количество химикатов и торговать сырьем вместо того, чтобы выпускать экологически чистые товары, как это делают фермеры.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября следующего года. Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения. Однако в ноябре уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что если среди учредителей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственные земли, будут российские граждане, то власти прибегнут к конфискации.

