Новый тест Нетаньяху на коронавирус показал отрицательный результат

Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирус показали отсутствие у политика заболевания. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на пресс-службу канцелярии премьер-министра.

Кроме того, тесты не выявили коронавирус ни у ближайших советников Нетаньяху, ни у членов его семьи. Несмотря на отрицательные результаты, премьер-министр продолжает находится на карантине.

Ранее 30 марта стало известно, что советница Нетаньяху Ривка Палух заболела коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Она заразилась от своего супруга, который был госпитализирован.

Палух накануне присутствовала на одном мероприятии с Нетаньяху, которое проходило в соответствии с регламентом Минздрава.