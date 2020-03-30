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Пандемия коронавируса ,  
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Нетаньяху уйдет на карантин после выявления коронавируса у его советницы

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sebastian Scheiner / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в самоизоляцию после того, как у его советницы Ривки Палух выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Премьер-министр вместе со своими ближайшими советниками добровольно будут находится в самоизоляции до того момента, пока Минздрав не выяснит, заразился ли кто-то из них.

СМИ сообщили о заражении коронавирусом советницы Нетаньяху
Общество

Кроме того, Нетаньяху принял решение пробыть на карантине и после результатов теста, если они окажутся отрицательными. Точная дата его выхода из изоляции не сообщается.

Reuters пишет, что премьер-министр должен сдать новый тест на коронавирус во вторник, 31 марта.

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О заражении советницы Палух израильские СМИ сообщили ранее 30 марта. Ее тест оказался положительным после того, как у супруга диагностировали COVID-19. Отмечалось, что Палух присутствовала на одном мероприятии с Нетаньяху на прошлой неделе, но оно проходило в соответствии с эпидемиологическими предписаниями.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее в марте Нетаньяху уже сдавал анализы на коронавирус. 15 марта канцелярия главы правительства сообщила, что у премьер-министра не обнаружено заболевание.

Согласно актуальным данным американского Университета Джона Хопкинса, в Израиле подтверждено 4347 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 16 человек умерли от заболевания, еще 134 считаются выздоровевшими.

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, коронавирус
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