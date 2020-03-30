Нетаньяху уйдет на карантин после выявления коронавируса у его советницы

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sebastian Scheiner / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в самоизоляцию после того, как у его советницы Ривки Палух выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Премьер-министр вместе со своими ближайшими советниками добровольно будут находится в самоизоляции до того момента, пока Минздрав не выяснит, заразился ли кто-то из них.

Кроме того, Нетаньяху принял решение пробыть на карантине и после результатов теста, если они окажутся отрицательными. Точная дата его выхода из изоляции не сообщается.

Reuters пишет, что премьер-министр должен сдать новый тест на коронавирус во вторник, 31 марта.