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Пандемия коронавируса ,  
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Путин потребовал пресекать спекуляции и монопольное повышение цен

Фото: Муса Садулаев / AP

Властям необходимо жестко пресекать товарные спекуляции и повышение цен в условиях распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеосовещания с полпредами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. <...> Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», — сказал президент.

Путин отметил, что в недалеком прошлом подобные факты уже случались.

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Президент также добавил, что региональные власти не должны допускать локальные сбои в розничном сегменте торговли и контролировать цены на продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие востребованные во время эпидемии товары.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на прошлой неделе сообщил, что в отдельных российских регионах фиксировался повышенный спрос на продукты питания — рост составлял до 70%.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По словам Артемьева, в ближайший месяц в России не будет дефицита продовольственных товаров.

Ранее в марте Путин посоветовал россиянам не закупаться продуктами впрок. Он заявил, что в стране надежная ситуация с продуктами, поэтому не стоит на них сейчас тратить деньги, чтобы потом выкидывать.

Теги: спекуляции, коронавирус, Владимир Путин
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