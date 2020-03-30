Путин потребовал пресекать спекуляции и монопольное повышение цен

Фото: Муса Садулаев / AP

Властям необходимо жестко пресекать товарные спекуляции и повышение цен в условиях распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеосовещания с полпредами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. <...> Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», — сказал президент.

Путин отметил, что в недалеком прошлом подобные факты уже случались.

Президент также добавил, что региональные власти не должны допускать локальные сбои в розничном сегменте торговли и контролировать цены на продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие востребованные во время эпидемии товары.