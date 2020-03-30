Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса
Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
Они будут действовать в отношении:
- сферы общественного питания;
- ремонта и монтажа машин и оборудования;
- культуры, спорта, досуга и развлечений;
- розничной торговли, не считая продажи продуктов и лекарств;
- торговли автотранспортными средствами и их ремонта;
- гостиничного бизнеса и туризма;
- кинотеатров, организации конференций и выставок;
- дошкольного и дополнительного образования;
- сферы здравоохранения.
В числе принятых мер:
- власти снизят налог на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на тот размер, на который они уменьшат арендную плату для организаций из указанного списка;
- для этих организаций будет введена полугодовая отсрочка уплаты за первый и второй квартал 2020 года авансовых платежей по налогу на имущество организаций и на транспортный налог. Краевым муниципалитетам рекомендовано ввести такую же отсрочку и при уплате земельного налога. Также ее предоставят на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и землю, находящиеся в краевой и муниципальной собственности;
- для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до 1 руб. в год;
- с 1 января до минимальных значений будут снижены до конца года ставки по упрощенной системе налогообложения для вышеперечисленных видов деятельности. Для предпринимателей, использующих УСН по схеме «доходы минус расходы», установлена налоговая ставка 5%, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме «доходы», — 1%;
- предложено освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в небольших помещениях. Они смогут воспользоваться действующим налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости 100 кв. м. Ввести подобные меры рекомендовано и в муниципалитетах.