Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции Общество, 20:17 Количество кошельков с одним биткоином установило исторический максимум Крипто, 20:07 В СКР допросили депутата госсовета Адыгеи по делу о хищении 700 млн. руб. Общество, 20:05 В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек Общество, 20:02 В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции Общество, 19:54 СМИ узнали об отстранении боксера за видео о домашнем насилии Спорт, 19:52 Москва получит способные за полчаса определить коронавирус системы Экономика инноваций, 19:33  Минтранс сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы Общество, 19:30 Консультант команды «Формулы-1» предложил пилотам заразиться COVID-19 Спорт, 19:21 Опрос РБК Quote: а ваша неделя действительно нерабочая? Quote, 19:15 Россияне в Гоа пожаловались на дефицит овощей и фруктов Общество, 19:13 ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы Финансы, 19:13 Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве Общество, 19:04 Четыре истории об отцах: как взрослели дети знаменитых людей Стиль, 19:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Дмитрий Махонин (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.

Они будут действовать в отношении:

  • сферы общественного питания;
  • ремонта и монтажа машин и оборудования;
  • культуры, спорта, досуга и развлечений;
  • розничной торговли, не считая продажи продуктов и лекарств;
  • торговли автотранспортными средствами и их ремонта;
  • гостиничного бизнеса и туризма;
  • кинотеатров, организации конференций и выставок;
  • дошкольного и дополнительного образования;
  • сферы здравоохранения.

В числе принятых мер:

  • власти снизят налог на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на тот размер, на который они уменьшат арендную плату для организаций из указанного списка;
  • для этих организаций будет введена полугодовая отсрочка уплаты за первый и второй квартал 2020 года авансовых платежей по налогу на имущество организаций и на транспортный налог. Краевым муниципалитетам рекомендовано ввести такую же отсрочку и при уплате земельного налога. Также ее предоставят на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и землю, находящиеся в краевой и муниципальной собственности;
  • для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до 1 руб. в год;
  • с 1 января до минимальных значений будут снижены до конца года ставки по упрощенной системе налогообложения для вышеперечисленных видов деятельности. Для предпринимателей, использующих УСН по схеме «доходы минус расходы», установлена налоговая ставка 5%, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме «доходы», — 1%;
  • предложено освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в небольших помещениях. Они смогут воспользоваться действующим налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости 100 кв. м. Ввести подобные меры рекомендовано и в муниципалитетах.

«Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из консолидированного (регионального и местных) бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд руб. Меры будут действовать в течение 2020 года», — сообщили в администрации региона.

Также дополнительные меры поддержки бизнеса помимо предложенных правительством ввели власти Приморья. Для предпринимателей из туристической отрасли и сферы услуг будут снижены налоги. В частности, для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, ставка по объекту «доходы» сократится с 6 до 1%, а по системе «доходы минус расходы» — с 15 до 5%.

Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Возможность снизить налоговую нагрузку также получили предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, работающие в гостиничной сфере, сфере искусства и развлечений, а также кафе и рестораны, турфирмы, организаторы выставок, предприятия спорта и отдыха. Также в 2020 году от уплаты налога на имущество освобождаются гостиницы и хостелы. Поддержка предусмотрена и для транспортных компаний, задействованных в сфере туризма: в частности, для их автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. транспортный налог будет снижен с 37,5 до 10 руб. с каждой лошадиной силы.

16 марта правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса. В их числе — антикризисный фонд на 300 млрд руб., отмена ограничений на въезд для грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные препараты. На следующий день власти и ЦБ расширили меры, позволив банкам кредитовать производство лекарств и медицинского оборудования, а также туроператоров и авиаперевозчиков без ухудшения оценок их финансового положения.

Теги: Приморье, Пермский край, коронавирус, поддержка бизнеса
Материалы по теме
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
Экономика
Кремль счел вторичным экономический ущерб из-за карантина
Общество
ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter