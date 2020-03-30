Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

«Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из консолидированного (регионального и местных) бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд руб. Меры будут действовать в течение 2020 года», — сообщили в администрации региона.

Также дополнительные меры поддержки бизнеса помимо предложенных правительством ввели власти Приморья. Для предпринимателей из туристической отрасли и сферы услуг будут снижены налоги. В частности, для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, ставка по объекту «доходы» сократится с 6 до 1%, а по системе «доходы минус расходы» — с 15 до 5%.

Возможность снизить налоговую нагрузку также получили предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, работающие в гостиничной сфере, сфере искусства и развлечений, а также кафе и рестораны, турфирмы, организаторы выставок, предприятия спорта и отдыха. Также в 2020 году от уплаты налога на имущество освобождаются гостиницы и хостелы. Поддержка предусмотрена и для транспортных компаний, задействованных в сфере туризма: в частности, для их автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. транспортный налог будет снижен с 37,5 до 10 руб. с каждой лошадиной силы.

16 марта правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса. В их числе — антикризисный фонд на 300 млрд руб., отмена ограничений на въезд для грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные препараты. На следующий день власти и ЦБ расширили меры, позволив банкам кредитовать производство лекарств и медицинского оборудования, а также туроператоров и авиаперевозчиков без ухудшения оценок их финансового положения.