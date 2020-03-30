Винокур сообщил о состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией Лещенко

Владимир Винокур (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко, который заболел коронавирусной инфекцией нового типа, уже лучше. Об этом в беседе с РБК заявил его друг, российский юморист и певец Владимир Винокур.

«Вчера он чувствовал себя лучше. Я даю ему отдохнуть, сегодня его не беспокоил, доставать его нельзя», — сообщил Винокур.

Лещенко и его супруга Ирина были госпитализированы с двухсторонней пневмонией в инфекционный центр в Коммунарке 24 марта. Позже врачи сообщили, что у артиста подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19.

По словам главврача больницы Дениса Проценко, в первый день после поступления у артиста наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови, в связи с чем его оставили в отделении реанимации. Затем его состояние стабилизировалось.