Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23

Игорь Артамонов (Фото: lipetskayaoblast / VK)

В ближайшее время в Липецкой области может резко увеличиться число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в видеообращении к жителям.

Губернатор отметил, что за последние трое суток число заболевших увеличилось на пять. По словам Артамонова, на сегодняшний день в Липецкой области зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Из-за преступной халатности некоторых людей мы имеем новые очаги, и я думаю, что в ближайшие дни будет подтверждено еще 23 случая заболевания», — сказал губернатор.

Кроме того, администрация области ужесточила карантинные меры и ввела в регионе режим всеобщей самоизоляции для граждан всех возрастов.