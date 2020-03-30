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Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23

Игорь Артамонов (Фото: lipetskayaoblast / VK)

В ближайшее время в Липецкой области может резко увеличиться число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в видеообращении к жителям.

Губернатор отметил, что за последние трое суток число заболевших увеличилось на пять. По словам Артамонова, на сегодняшний день в Липецкой области зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Из-за преступной халатности некоторых людей мы имеем новые очаги, и я думаю, что в ближайшие дни будет подтверждено еще 23 случая заболевания», — сказал губернатор.

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Кроме того, администрация области ужесточила карантинные меры и ввела в регионе режим всеобщей самоизоляции для граждан всех возрастов.

«Я принял решение ввести более жесткие меры наподобие тех, что введены в Москве. Без особой нужды запрещено выходить на улицу. Полиция будет проверять», — добавил Артамонов.

Покидать свои дома жителям области можно для покупок в ближайшем магазине или аптеке, для обращения за медицинской помощью, для выброса мусора, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и поездок на работу.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Первым регионом, объявившим о режиме полной самоизоляции, стала Москва, об этом заявил мэр Сергей Собянин 29 марта. Примеру столицы после этого последовали еще несколько регионов: Подмосковье, Вологодская, Рязанская, Мурманская, Калининградская области и Якутия. Затем появилась информация о ужесточении мер карантина в Свердловской и Брянской областях, республиках Марий Эл и Татарстан.

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По официальным данным, в России к 30 марта выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки появилось 302 новых заболевших. Больше всего пациентов в Москве — 1226. От вируса умерли девять человек, еще 66 излечились.

Теги: Липецкая область, карантин, коронавирус
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