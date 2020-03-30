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ДОСААФ закрыло свои клубы и приостановило полеты авиации

Фото: dosaaf.ru

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) прекратило полеты авиации до 5 апреля, а также деятельность своих кружков и клубов. Об этом сообщает пресс-служба общества.

В частности, до начала следующей недели не будут работать стрелковые, военно-патриотические и иные клубы, секции, кружки и музеи. Полеты авиации ДОСААФ разрешаются только в рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций. Не будут проводится спортивные и другие массовые мероприятия.

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Руководителям подразделений ДОСААФ на местах предписано проверить исправность охранной сигнализации, систем и средств пожаротушения. При этом учебную деятельность по военно-учетным специальностям общество не прекратило. Обучение переведено на заочную дистанционную форму.

Кроме того, ДОСААФ продолжает занятия по практическому вождению. В обществе отметили, что они проходят с соблюдением необходимых санитарных мер по принципу «один мастер — один курсант». Численность учебных групп сократили до трех человек.

До 5 апреля также приостановили работу Московского и Шахтинского авиаремонтных заводов оборонного общества, а в центральном совете ДОСААФ до 14 апреля ввели частично удаленный режим работы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Период с 28 марта по 5 апреля в России по решению президента Владимира Путина объявлен нерабочим. Глава государства объяснил, что эта мера необходима для того, чтобы замедлить распространение коронавируса. Органы власти, а также банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт будут работать.

Ранее 30 марта глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин частично ограничил работу ведомства в связи с распространением коронавируса. В СК максимально ограничили присутствие на работе женщин, а для остальных сотрудников ввели специальный график дежурств.

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Несколько крупных российских банков закрыли свои отделения в Москве и регионах или ограничили время их работы на нерабочей неделе. Такие меры ввели в Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, ЮниКредит Банке, Московском кредитном банке, Россельхозбанке и других кредитных организациях.

Теги: полеты, коронавирус, ДОСААФ
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