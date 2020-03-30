ДОСААФ закрыло свои клубы и приостановило полеты авиации

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Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) прекратило полеты авиации до 5 апреля, а также деятельность своих кружков и клубов. Об этом сообщает пресс-служба общества.

В частности, до начала следующей недели не будут работать стрелковые, военно-патриотические и иные клубы, секции, кружки и музеи. Полеты авиации ДОСААФ разрешаются только в рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций. Не будут проводится спортивные и другие массовые мероприятия.

Руководителям подразделений ДОСААФ на местах предписано проверить исправность охранной сигнализации, систем и средств пожаротушения. При этом учебную деятельность по военно-учетным специальностям общество не прекратило. Обучение переведено на заочную дистанционную форму.

Кроме того, ДОСААФ продолжает занятия по практическому вождению. В обществе отметили, что они проходят с соблюдением необходимых санитарных мер по принципу «один мастер — один курсант». Численность учебных групп сократили до трех человек.