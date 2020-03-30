Следственный комитет ограничит работу сотрудников ведомства

Александр Бастрыкин (Фото: sledcom.ru)

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ограничил присутствие сотрудников ведомства на рабочих местах, сообщается на сайте СК.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции глава СК поручил максимально сократить время присутствия на работе женщин, работающих в ведомстве. Эта мера направлена в том числе на то, чтобы они могли контролировать соблюдение своими детьми режима самоизоляции.

Для остальных сотрудников СК введены ограничения «с установлением специального графика дежурства». Как говорится в сообщении, новый режим работы не скажется на деятельности Следственного комитета.

Кроме того, руководство кадетских корпусов Москвы и Петербурга должно усилить контроль соблюдения режима самоизоляции обучающимися. Во всех образовательных учреждениях СК мужчины продолжат работать в штатном режиме, отмечается в сообщении.