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Пандемия коронавируса ,  
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Следственный комитет ограничит работу сотрудников ведомства

Александр Бастрыкин (Фото: sledcom.ru)

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ограничил присутствие сотрудников ведомства на рабочих местах, сообщается на сайте СК.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции глава СК поручил максимально сократить время присутствия на работе женщин, работающих в ведомстве. Эта мера направлена в том числе на то, чтобы они могли контролировать соблюдение своими детьми режима самоизоляции.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта
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Для остальных сотрудников СК введены ограничения «с установлением специального графика дежурства». Как говорится в сообщении, новый режим работы не скажется на деятельности Следственного комитета.

Кроме того, руководство кадетских корпусов Москвы и Петербурга должно усилить контроль соблюдения режима самоизоляции обучающимися. Во всех образовательных учреждениях СК мужчины продолжат работать в штатном режиме, отмечается в сообщении.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. Меры были приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России. Деятельность продолжают продуктовые магазины, аптеки, экстренные и неотложные службы.

С 30 марта в Москве и Подмосковье ужесточили режим самоизоляции: всем без исключения гражданам запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Разрешается выходить в магазин за продуктами, в аптеку, за медпомощью, вынести мусор или выгулять собаку (но не далее 100 м от дома).

По официальным данным оперштаба при правительстве, на 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заражения новым коронавирусом. За сутки выявлено 302 заболевших. Девять человек умерли от вызванных инфекцией осложнений.

Теги: Следственный комитет, ограничения, работа, Александр Бастрыкин, коронавирус
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