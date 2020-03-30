Экс-глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан покинула Сбербанк

Марина Жигалова-Озкан (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан решила покинуть должность, сообщается в пресс-релизе банка.

Она отметила, что решила «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».

О назначении Жигаловой-Озкан на пост вице-президента Сбербанка стало известно в июле. К работе в новой должности она приступила в сентябре 2019 года. Ее ответственность распространялась на все проекты группы Сбербанк.

Ранее Жигалова-Озкан на протяжении 13 лет возглавляла Disney в России и СНГ. После ее перехода в Сбербанк этот пост занял бывший глава офиса Walt Disney в Турции, Греции, Израиле и на Ближнем Востоке Кахабер Абашидзе.