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Бизнес ,  
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Экс-глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан покинула Сбербанк

Марина Жигалова-Озкан (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан решила покинуть должность, сообщается в пресс-релизе банка.

Она отметила, что решила «сфокусироваться на развитии собственного бизнеса».

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О назначении Жигаловой-Озкан на пост вице-президента Сбербанка стало известно в июле. К работе в новой должности она приступила в сентябре 2019 года. Ее ответственность распространялась на все проекты группы Сбербанк.

Ранее Жигалова-Озкан на протяжении 13 лет возглавляла Disney в России и СНГ. После ее перехода в Сбербанк этот пост занял бывший глава офиса Walt Disney в Турции, Греции, Израиле и на Ближнем Востоке Кахабер Абашидзе.

Теги: Сбербанк, Disney
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