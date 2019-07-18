В офис Disney по России и СНГ назначили нового руководителя

Бывший глава офиса Walt Disney в Турции, Греции, Израиле и на Ближнем Востоке Кахабер Абашидзе перешел в офис компании по России и СНГ, где будет занимать должность руководителя. Об этом сообщает пресс-служба Walt Disney Company.

Абашидзе сменил на этом месте руководившую офисом компании на протяжении последних 13 лет Марину Жигалову-Озкан, которая в конце августа переходит на работу в Сбербанк. Она станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций.

Абашидзе будет совмещать две руководящие должности — в России и СНГ, и в странах Центральной и Восточной Европы. Абашидзе уже знаком с российским рынком: до прихода в Walt Disney он работал в компаниях Turner и Fox в России.

«Я счастлив возглавить такую профессиональную команду в момент, когда компания вступает в столь яркую эру», — приводятся в сообщении его слова.