Еще у двух жителей Мурманской области выявили коронавирус
Еще два жителя Мурманской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«По состоянию на 22.00 29 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент выздоровел и выписан из больницы, четыре человека находятся в больнице с COVID-19, 18 предварительно положительных результатов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Предварительно известно, что положительные анализы на коронавирус подтвердились у 18 человек. За прошедшие сутки были госпитализированы 8 человек. На стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям находятся 80 человек. Еще 68 человек находятся на обсервации, 1412 человек — на самоизоляции, 44 человека были сняты с обсервации.
Накануне власти Мурманской области ограничили
въезд в Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса. Въехать в эти города можно будет только по постоянной или временной регистрации. Меры будут действовать в течение 14 дней.
По последним данным оперативного штаба по по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки 270 случаев заражения COVID-19 выявили в 26 регионах страны. Наибольшее количество заболевших приходится на Москву (197 человек) и Московскую область (27 человек).