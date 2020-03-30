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Еще у двух жителей Мурманской области выявили коронавирус

Еще два жителя Мурманской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«По состоянию на 22.00 29 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент выздоровел и выписан из больницы, четыре человека находятся в больнице с COVID-19, 18 предварительно положительных результатов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что положительные анализы на коронавирус подтвердились у 18 человек. За прошедшие сутки были госпитализированы 8 человек. На стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям находятся 80 человек. Еще 68 человек находятся на обсервации, 1412 человек — на самоизоляции, 44 человека были сняты с обсервации.

Накануне власти Мурманской области ограничили
въезд в Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса. Въехать в эти города можно будет только по постоянной или временной регистрации. Меры будут действовать в течение 14 дней.

По последним данным оперативного штаба по по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки 270 случаев заражения COVID-19 выявили в 26 регионах страны. Наибольшее количество заболевших приходится на Москву (197 человек) и Московскую область (27 человек).

Теги: Мурманская область, коронавирус
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