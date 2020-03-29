СК проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку

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В Свердловской области следователи проверят местную жительницу, рассказавшую в Instagram о своем нарушении правил самоизоляции после отдыха в Таиланде, говорится на сайте управления СК по региону.

Следователи заинтересовались россиянкой после сообщений в интернете о том, что жительница города Алапаевска рассказывает в социальной сети о своем намерении нарушить общие правила по сдерживанию нового коронавируса. Она заявила на своей странице, что не намерена соблюдать двухнедельный карантин, положенный после приезда из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

«СКР планируется установить и опросить указанную женщину и её родственников, знакомых, решить вопрос о направлении гражданки на соответствующее медобследование», — уточняется в сообщении.

В своей публикации женщина указала, что на отдыхе посещала в Таиланде публичные места, в том числе, спортзал и кафе.