В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление парламентария.

«В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда», — заявил он.

Нилов пояснил, что в России МРОТ составляет 12 тыс. руб., таким образом, максимальный штраф не должен превышать 50% от этой суммы.

Ранее Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предложено ужесточить наказание для нарушителей ПДД. Так, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч составит 3 тыс. руб. (в данный момент — 500 руб.), на 40–60 км/ч — 4 тыс. руб. (в данный момент до 1,5 тыс. руб.). Повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.