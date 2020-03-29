Собянин сообщил о миллионе звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим, всем разъясним», — подчеркнул Собянин. По словам мэра, изначально операторам call-центра поступало по 5–6 тыс. звонков в день.

Собянин рассказал, что сначала звонки поступали от прибывших из-за границы. Вопросы в основном были связаны с выдачей больничных листов. После того как власти приняли решение о самоизоляции пожилых людей старше 65 лет, стало поступать много вопросов о доставке лекарств и питания.

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