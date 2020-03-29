Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса. Об этом руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл сообщил ТАСС.

По словам Кимболла, Москва и Вашингтон договорились о прекращении инспекций до начала мая. Кроме того, из-за пандемии коронавируса стороны приняли решение отложить заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), планировавшееся на март. Об этом Кимболл сообщил со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и Конгрессе США.

В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать информацию, изложенную Кимболлом.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение со сроком 10 лет вступило в силу в 2011. По этому соглашению обе стороны обязуются сократить число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц, а ядерных боезарядов — до 1550 единиц. В соответствии с договором, каждая его сторона имеет ежегодную квоту на проведение 18 инспекций.

В конце февраля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков заявил, что Россия сохраняет надежду на продление договора, однако, по его словам, США не демонстрируют к этому готовности.